Gemma sindaco a Trevi, Pasquali a Passignano

(ANSA) - PERUGIA, 15 MAG - Risultati definitivi di questa tornata elettorale anche a Trevi e Passignano sul Trasimeno.

A Trevi ha vinto il candidato sindaco del centrodestra Ferdinando Gemma, "Uniti per Trevi", che ha ottenuto 2.199 voti, con una percentuale del 54,36. Secondo il portale del ministero, Giuseppe Rosichetti, "Trevi bene comune", centrosinistra, si è fermato a 45,64% ed ha ottenuto 1.846 voti.

A Passignano sul Trasimeno conferma per il sindaco uscente, il dem Sandro Pasquali, "Per Passignano", con 1.656 voti e una percentuale del 56,81.

Ermanno Rossi, "Passignano nel futuro", centrodestra, ha ottenuto 1.259 voti, con una percentuale del 43.19. (ANSA).