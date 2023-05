Docenti Università di Perugia tra eccellenze mondiali

(ANSA) - PERUGIA, 14 MAG - Tre docenti dell'Università degli Studi di Perugia sono tra i migliori cento ricercatori italiani in ambito biomedico secondo Research.com, piattaforma indipendente internazionale dedicata alle eccellenze della ricerca che ha pubblicato la classifica del 2023. Questa si basa sulla rilevanza e sull'impatto delle pubblicazioni scientifiche degli autori.

La classifica è largamente dominata dai ricercatori delle Università degli Stati Uniti con 597 autori sui primi mille seguita da quelli della Gran Bretagna con 108. L'Italia si colloca tra i primi Paesi europei dopo Germania ed Olanda.

I tre ricercatori dell'Università di Perugia che figurano nella lista dei migliori 100 italiani sono Brunangelo Falini, professore ordinario di Ematologia, Luigina Romani, professore ordinario di Microbiologia, e Giancarlo Agnelli, professore ordinario di Medicina Interna. C'è poi 138/a la professoressa Patrizia Mecocci, direttrice della struttura complessa di geriatria e della Scuola di specializzazione di Geriatria e gerontologia sempre dell'Università degli Studi di Perugia.

Nel suo complesso la facoltà di Medicina e chirurgia dell'Ateneo figura al 16/o posto per numero dei ricercatori inseriti nella classifica tra le 45 facoltà degli Atenei italiani prese in considerazione da Research.com. (ANSA).