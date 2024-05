In Umbria c'è la Romeo Menti, il Grande Torino nel cuore

La Romeo Menti di Allerona Scalo, squadra che milita nel campionato di calcio umbro di Prima categoria, e che porta il nome dell'ala destra del Grande Torino, ricorda la tragedia di Superga, avvenuta il 4 maggio 1949, esattamente 75 anni fa. "Per noi è un impegno e un onore - spiega all'ANSA il presidente della gruppo sportivo, Umberto Mechelli - portare il nome del grande Romeo Menti. Nel nostro dna c'è sempre stato quello spirito che contraddistingue i Granata".

La Romeo Menti venne fondata nel 1958 da un gruppo di amici del paese, sostenuto dall'allora parroco don Albino Ermini che fu il primo presidente. "Il calcio per questa realtà - sottolinea Mechelli - è stato sempre di fondamentale importanza.

Lo è soprattutto per i nostri ragazzi, per noi il settore giovanile è centrale in tutto il progetto sportivo e sociale che portiamo avanti nella nostra azione dirigenziale".

Nel ricordare il Grande Torino, il presidente racconta di avere un sogno: "Sarebbe meraviglioso poter avviare una collaborazione con il Torino calcio". "Noi siamo una minuscola realtà e comprendo che la cosa sia quasi improbabile, ma sono certo che condividiamo gli stessi valori e ideali - aggiunge Mechelli - e poi vediamo nel presidente granata Urbano Cairo un uomo mosso dalla grande passione sportiva, quella che mi accompagna da oltre 20 anni alla guida della Romeo Menti".

"Cuore, grinta, educazione e quindi fair play ci appartengono naturalmente e questo lo trasmettiamo immediatamente ai nuovi calciatori che arrivano a giocare ad Allerona scalo", sottolinea il presidente, che prima di assumere il vertice societario era stato lo storico capitano della squadra. Nel pomeriggio di ieri, prima della seduta di allenamento della prima squadra, in ottica scontro play off per conquistare il campionato di Promozione, molti dei dirigenti si sono proprio radunati presso l'impianto sportivo per ricordare quanto accadde sulla collina di Superga, tra cui Marcello Tomassini, che era stato uno dei fondatori della Romeo Menti. Tra i presenti anche l'attuale sacerdote del paese don Zefiro Tordi che ha voluto assicurare una preghiera alla leggendaria squadra del Grande Torino.



