Aria di crisi tra JLo e Ben Affleck

C'è qualcosa che non va nella nella love story tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Non siamo ancora la divorzio, ma a neanche due anni dalle nozze celebrate a sorpresa a Las Vegas, "ci sono problemi" tra i due, ha detto un insider dei 'Bennifer' al sito di Us Weekly.



"Le cose hanno cominciato a non andare alcuni mesi fa, quando lei ha cominciato a prepararsi per andare in tournee ed era concentratissima. Col risultato che per la maggior parte del tempo ora non sono sulla stessa pagina", ha detto la fonte.



Le voci circolavano da giorni ed e' da marzo che Jen e Ben non vengono fotografati assieme, cosi', quando il 6 maggio JLo ha fatto da madrina al gala del Met ed e' salita da sola sulla scalinata del museo, il livello del gossip e' salito alle stelle. Vero e' che il marito era impegnato nelle riprese di un nuovo film, The Accountant 2, ma questo non aveva impedito la sera prima al premio oscar di Argo di presenziare alla festa in onore dell'ex campione di football Tom Brady trasmessa su Netflix in diretta streaming.



Solo tre anni fa, su quello stesso tappeto rosso del museo, i due si erano baciati appassionatamente rivelando ai media il ritorno di fiamma dell'antica passione. Ed e' cosi' che il sito di pettegolezzi Tmz ha cominciato a indagare scoprendo che Ben vive da una settimana da solo a Brentwood, non lontano dalla casa dell'ex moglie Jennifer Garner. Ben e Jen si erano conosciuti sul set del film 'Amore estremo - Tough Love' ('Gigli' del 2003) ed erano stati in coppia una prima volta tra 2002 e 2004 arrivando sul punto di sposarsi, ma il matrimonio era stato cancellato a soli quattro giorni dalla cerimonia, ufficiosamente a causa della "eccessiva attenzione dei media".



Entrambi hanno ancora la fede al dito, la relazione pero' sembrerebbe tornata sulle montagne russe. Jennifer nei giorni scorsi e' stata fotografata con un'amica mentre visitava case da comprare a Los Angeles: "Solo per investimento", ha assicurato l'insider. Mentre un'altra fonte ha spifferato a InTouch che i due si sono imbarcati in una terapia di coppia: "Ben ci crede fino a un certo punto, ma e' pronto a impegnarsi con mente sgombra da pregiudizi, anche se trova l'intero processo umiliante".



Ben e Jen si sono sposati il 17 luglio 2022 su una Cadillac rosa confetto nella celebre Little White Wedding Chapel di Las Vegas davanti ai rispettivi figli: lei ne ha avuti due con il terzo marito Marc Anthony, lui tre dalla Garner. "Valeva la pena di attendere. Ieri e' stata la notte piu' bella delle nostre vite", aveva scritto all'epoca la nei Mrs. Affleck sulla sua newsletter "On the JLo".

