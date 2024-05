Lunedì in Umbria la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein

La segretaria nazionale del Partito democratico Elly Schlein sarà in Umbria lunedì 6 maggio per incontrare cittadini, imprese, associazioni ed organizzazioni in vista delle prossime elezioni Europee, che la vedono candidata nella circoscrizione Centro, e sarà in visita anche nei comuni al voto, alla luce di un importante turno delle elezioni amministrative.

Il tour umbro di Elly Schlein inizierà alle 13.00 da Marsciano, a sostegno del candidato sindaco Michele Moretti, con un incontro in via dei Partigiani 22, a cui seguirà la visita presso l'azienda Ecomet. A Perugia l'appuntamento è alle 18,00 a San Sisto presso l'area verde Arcadia, per un comizio con la candidata sindaca Vittoria Ferdinandi.

La giornata della segretaria Schlein in Umbria si concluderà a Foligno alle 20.30 con una cena di sottoscrizione, presso il Centro sportivo Fulginium di Corvia, con il candidato sindaco Mauro Masciotti.



