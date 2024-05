Ferdinandi, immagino una Perugia che torni a pulsare di vita

Un programma visto come "un grande patto" per dare una lettura di quella che è la città ora e per illustrare quella che potrebbe diventare. Un programma "che fa sognare una città come bene comune". La presentazione del programma elettorale di "Alleanza per la Vittoria", la coalizione larga di tutte le forze civiche, dei partiti e dei movimenti di centrosinistra, che sostengono la candidatura a sindaca di Perugia di Vittoria Ferdinandi, è stato presentato in un Auditorium San Francesco al Prato gremito. Presenti anche i 224 candidati che sostengono Ferdinandi, con molte persone anche fuori dell'Auditorium ad ascoltare grazie ad un impianto esterno di diffusione.

La prima a prendere la parola è stata la candidata: "Vorrei una Perugia che torni ad avere una enorme voglia di esistere e di dire io ci sono, che sappia rendere la sua anima viva, progettata e attrattiva, una Perugia che torni a pulsare di vita e di opportunità. Perugia ha una storia importante ma anche un futuro da costruire".

"Durante questi primi tre mesi di campagna elettorale - ha affermato Ferdinandi rivolgendosi ai presenti - abbiamo praticato un nuovo modo di fare politica, partendo dal basso, dando ascolto ai vostri sogni e bisogni, e proprio a voi abbiamo voluto restituire il frutto di quello che abbiamo raccolto finora attraverso un grande evento pubblico invitando tutta la cittadinanza".

"I programmi politici li scrivono solitamente i tecnici di partito, con noi questo non è avvenuto" ha precisato la candidata per poi aggiungere: "Abbiamo scelto di far lavorare la politica organizzata e di ascoltare la gente avviando i tavoli di partecipazione e quelli politici delle coalizioni Patto Avanti e Pensa Perugia, con contributi sintetizzati da tecnici e esperti, condivisi e messi a valore in un unico grande programma plurale, condiviso, partecipato".

Ferdinandi, parlando di una "rivoluzione nel metodo", ha quindi ricordato il percorso, con l'attraversamento di 52 quartieri della città dando vita a 25 giornate di partecipazione, per un totale oltre 100 incontri e confronti pubblici.

"Quando vedo questo programma vedo un atto di ribellione alla solitudine in cui il nostro tempo ci ha costretto a vivere, con la qualità che sarà la stella polare che dovrà guidare tutto il nostro agire politico" ha poi sottolineato, prima degli altri interventi con i quali alcuni candidati, e non solo, hanno illustrato i punti del programma: partecipazione, una nuova idea di città e di mobilità, città inclusiva, senza barriere e visione incentrata sulle persone e il loro progetto di vita, ambiente, salute, lavoro e sviluppo, turismo, cibo sostenibile, cultura, scuola e giovani, sport.

In merito alla partecipazione Ferdinandi ha quindi sottolineato come questa non sia solo un punto di programma ma "un grande orizzonte" per ricostruire il rapporto tra amministrazione e cittadini, a partire dalla riapertura di "una nuova grande stagione delle circoscrizioni".

Il programma parla anche di sanità che, ha spiegato la candidata, "abbiamo scoperto essere una delle urgenze più importanti che caratterizzano la vita dei cittadini". "Creeremo - ha dichiarato - un grande osservatorio comunale che possa tornare a svolgere un ruolo di controllo sulle prestazioni. Il sindaco è la prima autorità sanitaria e dimenticare questo significa abdicare al proprio ruolo".

Inoltre, si è parlato di "un grande patto sul lavoro" con l'obiettivo "di difendere la qualità e la dignità del lavoro di tutti attraverso l'applicazione della clausola del salario minimo anche per una grande rivoluzione culturale".

Per "Alleanza per la vittoria" il Comune deve diventare anche il principale attrattore di risorse pubbliche e per questo tra le azioni c'è anche quella di potenziare la macchina comunale "con un grande ufficio di progettazione europea per attrarre risorse e lavorare in rete con le imprese creative, gli istituti di alta formazione e il terzo settore".

Una Perugia poi che "deve tornare ad essere la capitale dei saperi e della cultura, con questa sempre più legata a welfare, innovazione ma anche alla sicurezza". Una città che per Ferdinandi deve diventare, stringendo legami più forti con Assisi, anche luogo ideale per tavoli di cooperazione internazionale per la costruzione della pace. Una città, ha concluso, "in cui anche l'antifascismo non sia più un tema di discussione tra fazioni ma un valore indiscutibile per chiunque rappresenti le istituzioni".



