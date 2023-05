Bori, Ateneo valore aggiunto per assistenza e ricerca Sanità

(ANSA) - PERUGIA, 14 MAG - "L'Ateneo è un valore aggiunto per l'assistenza e la ricerca in Sanità. L'Università degli Studi di Perugia conferma il proprio ruolo a livello internazionale e il dipartimento di Medicina conferma la sua qualità": il consigliere regionale del Pd, Tommaso Bori, commenta l'inserimento di tre docenti tra i migliori cento ricercatori italiani in ambito biomedico secondo la piattaforma indipendente Research.com. "Voglio porgere i miei più sentiti complimenti ai tre professori che figurano tra i 100 migliori italiani" aggiunge.

"Si tratta - ricorda Bori in una nota - di Brunangelo Falini, professore ordinario di Ematologia, Luigina Romani, professore ordinario di Microbiologia e Giancarlo Agnelli, professore ordinario di Medicina interna. Spicca anche la 138/a posizione per Patrizia Mecocci, direttrice della struttura complessa di geriatria e della Scuola di specializzazione di geriatria.

L'Università di Perugia si conferma un patrimonio dell'Umbria e dell'Italia, di cui essere orgogliosi e da saper valorizzare a pieno". (ANSA).