La lista Pci alle Comunali di Perugia, con Caponi candidato

La lista "Pci, Perugia contro guerra e neoliberismo" ha raggiunto e superato il numero di firme necessario e conferma quindi la sua partecipazione alle elezioni comunali di Perugia. Ne dà notizia il candidato a sindaco Leonardo Caponi.

"In 12 giorni - ha detto Caponi - abbiamo raggiunto la cospicua cifra di quasi 400 sottoscrittori, 50 di più del minimo previsto dalla legge. Un risultato straordinario. Ci avevamo creduto - ha aggiunto l'ex senatore - ma non era scontato.

Merito del manipolo di compagni e compagne e candidati/e che si sono prodigati con impegno e passione e che si sono ampliati cammin facendo. Un risultato reso anche possibile dal clima generale non ostile, ma anzi favorevole di rispetto e simpatia nei nostri confronti. Hanno firmato per farci presentare la lista anche elettori che non ci voteranno".

"Siamo - ha concluso Caponi - una speranza che non andrà delusa".



