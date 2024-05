Motociclista cade e muore lungo il raccordo a Perugia

Un motociclista è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto la scorsa notte poco prima delle 2.00 nel capoluogo umbro, in prossimità dell'innesto fra il raccordo Perugia-A1 e la E45, in direzione della frazione di Ponte San Giovanni.

Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, la vittima è un giovane originario dell'Ecuador, di 28 anni.

Il motociclista ha perso il controllo del mezzo finendo a terra.

Sulle cause e la dinamica dell'accauduto sta svolgendo accertamenti la polizia stradale di Perugia. Sul posto anche il 118.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA