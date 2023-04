Intelligenza artificiale, 'il giornalista avrà la meglio'

(ANSA) - PERUGIA, 19 APR - "Il giornalista avrà sempre la meglio sull'intelligenza artificiale": a sostenerlo sono Carola Frediani di Guerre di Rete e Vincenzo Tiani dello studio legale Panetta, i relatori del panel 'Intelligenza artificiale e (dis)informazione', uno dei primi appuntamenti del Festival del giornalismo che si è aperto a Perugia. "L'intelligenza artificiale - spiega Frediani all'ANSA - può avere un senso per una produttività e per compiti di basso livello. Invece la progettazione, la creatività, la capacità investigativa e il pensiero critico rimangono per forza di cosa in capo al giornalista umano". "Anche perché ai lettori e utenti che siano, credo poco interessi cosa possa pensare l'intelligenza artificiale in merito a una notizia", evidenzia Tiani. Entrambi concordano sul fatto che l'intelligenza artificiale può diventare "uno dei tanti strumenti che vengono utilizzati nelle redazioni, ma importante è che il tutto avvenga con trasparenza".

Ma i due relatori sono soprattutto d'accordo nell'evidenziare i pericoli che l'intelligenza artificiale può causare all'informazione, facendola diventare disinformazione e citano esempi noti come le foto dei finti funerali di Berlusconi o di Trump in carcere. "In pochi minuti o secondi si possono creare notizie che, se non verificate, possono invadere i media. È quindi fondamentale - spiegano i relatori - che i media conservino la loro capacità e autorevolezza di identificare una notizia, verificarla e quindi essere certi di dare ai lettori e alle persone notizie che siano reali". (ANSA).