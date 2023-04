Esperta, 'la cyberguerra può fare vittime come quella militare'

(ANSA) - PERUGIA, 19 APR - "La cyberguerra può fare vittime come la guerra militare": a dirlo all'ANSA è Francesca Bosco, senior advisor Cyber peace institute, a margine del panel "Russia-Ucraina, il fronte della cyberguerra", che si è tenuto nell'ambito del Festival del giornalismo di Perugia. "Gli attacchi cyber sono continui e quindi a lungo termine hanno degli impatti sulle persone e se privi la gente dei loro beni fondamentali è chiaro che a a lungo termine potrebbero mietere vittime", ha spiegato l'esperta. Bosco ha anche sottolineato come in questa guerra Mosca abbia "sottovalutato la capacità di Kiev di rispondere agli attacchi informatici". "Gli ucraini già dal lontano 2014 si sono dovuti allenare per rispondere agli attacchi cyber", ha aggiunto. Sull'ipotesi di una evoluzione della guerra più informatica che militare, Bosco si è detta possibilista. "Una guerra cyber sempre più a largo raggio, con un ruolo sempre più prominente delle tecnologie" ha concluso. (ANSA).