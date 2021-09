Energia: Cantamessa (Cva), Vda pioniere transizione ecologica

"La Valle d'Aosta ha tutte le carte in regola per essere pioniere nella transizione ecologica, un processo epocale ed estremamente complesso.

Dall'autonomia regionale alla cultura della sostenibilità, dalle dimensioni ridotte alla posizione geografica, sono i punti da sfruttare". Lo ha detto Marco Cantamessa, presidente di Cva, aprendo a Saint-Vincent i lavori dell'ultima tappa del tour sul territorio della società energetica valdostana. "Abbiamo ribattezzato quest'incontro 'En compagnie' - ha aggiunto - perchè nessuno ce la può fare da solo. Per ottenere risultati in questo processo è fondamentale il dialogo".