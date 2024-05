Morto Denis Trento, il cordoglio della giunta regionale

A nome di tutto il governo regionale, il presidente della Regione, Renzo Testolin, e l'assessore al Turismo, sport e commercio, Giulio Grosjacques, esprimono "il cordoglio per la prematura scomparsa dell'atleta valdostano Denis Trento, campione nello scialpinismo, disciplina che lo ha visto vincitore, tra le altre competizioni, del Trofeo Mezzalama nel 2009".

Per Testolin e Grosjacques "la Valle d'Aosta perde un grande uomo della montagna che ha saputo rappresentare la nostra regione e i colori dell'esercito con assoluta passione e dedizione, primeggiando nello scialpinismo. Ma è stato anche un bell'esempio di vita e di valori umani oltre che sportivi. A lui va il riconoscimento del mondo sportivo e di tutti i valdostani che lo hanno conosciuto per aver contribuito a far apprezzare la passione per la montagna e per lo sport in generale".

Atleta del Centro sportivo esercito, Trento - ricorda l'amministrazione regionale, "è stato sciatore, alpinista, guida alpina e grande appassionato della neve e della montagna a 360 gradi. Ha trascorso una vita sul Monte Bianco, il massiccio su cui ha salito decine di vie. Nello scialpinismo ha collezionato numerosi successi e podi di prestigio".



