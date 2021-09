Energia: Caveri, futuro Cva dipende da questioni giuridiche

"Cva è una punta di diamante, l'idroelettrico è stato un elemento essenziale per lo sviluppo della Valle d'Aosta. Ora il rischio è di trovarsi di fronte ad una gara pericolosa per il rinnovo delle concessioni che scadono nel 2029. Il futuro della Cva è quindi legato a questioni di tipo giuridico e lo strumento per superarle sono le norme di attuazione dello Statuto". Lo ha detto l'assesore regionale alle Partecipate, Luciano Caveri, intervenendo a Saint-Vincent ad un incontro promosso da Cva al termine di un tour sul territorio.