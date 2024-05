La campagna di Roma Capitale contro l'abbandono dei cani

Si dice che il cane sia il migliore amico dell'uomo, ma richiede anche impegno, accudimento e attenzioni in ogni aspetto della sua vita.

Purtroppo non tutti quelli che scelgono di adottare un cane - la cui vita media oscilla tra i 12 e i 15 anni - sono consapevoli dell'impegno che questo comporta.

Il rischio, quando non si è pienamente consapevoli di questo, è che il cane diventi una presenza ingombrante di cui liberarsi e che, dunque, venga abbandonato.

Per questo il Roma Capitale ha lanciato una campagna pubblicitaria multi-soggetto: per sensibilizzare le persone sul fatto che adottare un cane sia un impegno a lungo termine da prendere seriamente e in modo consapevole. Protagonisti della campagna quattro cagnolini che ricordano, in modo ironico e leggero, quali sono i doveri di chi sceglie di adottare un cane: cibo, passeggiate, organizzazione delle vacanze e pulizia della casa. Conoscere queste circostanze al momento dell'adozione previene, infatti, il rischio di abbandono.

