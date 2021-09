Energia: Lavevaz, norma attuazione su acque in Paritetica

"La politica deve lavorare per dare a Cva gli strumenti per liberarsi dai lacci che la legano alla legge Madia e per dirimere le questioni sulle concessioni.

Proprio oggi la norma di attuazione sulle concessioni è al centro della riunione della Commissione Paritetica a Roma". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, intervenendo a Saint-Vincent ad un incontro promosso da Cva in conclusione di un tour sul territorio.

""Questo è un momento storico particolare - ha aggiunto - a 20 anni dalla nascita di Cva che in questo periodo si è sviluppata e reinventata. E' un momento nodale per gli strumenti di programmazione, che sono in fase di ridiscussione e organizzazione. Per quanto ci riguarda stiamo ridefinendo le nostre strategie proprio in questi mesi".