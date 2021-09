Energia: De Girolamo, Cva al posto giusto al momento giusto

"In questa fase di transizione energetica la Compagnia valdostana delle acque si trova al posto giusto al momento giusto e può cogliere numerose opportunità grazie alle sue caratteristiche sulle energie rinnovabili". Lo ha detto Enrico De Girolamo, direttore generale della Cva, intervenendo a Saint.Vincent all'incontro 'En compagnie' che chiude un tour sul territorio della società energetica valdostana.

"Dai dati emerge inoltre - ha aggiunto - che investiamo 7-9 volte meno dei nostri competitor. Questo accade a causa delle difficoltà e degli ostacoli normativi. Abbiamo comunque investito nel potenziamento della struttura operativa, dobbiamo correre e utilizzare tutto il nostro 'know out'. E stiamo potenziando che la struttura per diversificare le fonti di energia rinnovabile".