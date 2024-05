Morto Denis Trento, proclamato il lutto cittadino a La Salle

Il sindaco di La Salle, Loris Salice, ha proclamato il lutto cittadino nel giorno in cui si svolgerà il funerale di Denis Trento, campione di scialpinismo, guida alpina, atleta del Centro sportivo esercito morto ieri a 41 anni in un incidente sulla Testa del Paramont. In attesa del nulla osta dell'autorità giudiziaria alla sepoltura, la data delle esequie non è ancora stata fissata. La salma si trova presso la camera mortuaria del cimitero di La Salle.

Nell'ordinanza il sindaco esprime "cordoglio e vicinanza ai figli e alla moglie Fabienne, alle famiglie Trento e Chanoine, a tutti i parenti e gli amici esprimendo, in un virtuoso abbraccio, il calore dell'intera comunità di La Salle".

Con il passare delle ore si moltiplicano sui social i messaggi di cordoglio: dall'Unione valdostana guide alta montagna ("Tutte le guide alpine valdostane si stringono alla famiglia in questo momento di grande dolore") alle tante persone che lo hanno conosciuto e che oggi lo ricordano come un uomo "spontaneo, buono, umile, che ha vissuto libero e pieno di sogni", un campione con una "capacità sopra le righe di fare dell'alpinismo un'arte sopraffina. L'hai sempre raccontato con leggerezza, quella leggerezza con cui volavi su quelle cime severe ed estreme".



