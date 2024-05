Cade sulla Testa del Paramont, morto il campione di scialpinismo Denis Trento

Uno scialpinista valdostano, Denis Trento, di 41 anni è stato trovato morto sulla Testa del Paramont. A dare l'allarme per il mancato rientro, che era previsto in mattinata, sono stati i familiari. L'uomo, che sciava da solo, è probabilmente caduto. Il corpo senza vita è stato trovato alla base della parete Nord.

Le ricerche sono partite nel primo pomeriggio. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano in elicottero e il medico dell'equipaggio non ha potuto far altro che constatare il decesso. Le operazioni di riconoscimento sono affidate al Soccorso alpino della guardia di finanza.

Atleta del Centro sportivo esercito di Courmayeur e guida alpina valdostana, Trento lascia la moglie e tre figli.

Nel suo palmarès vanta piazzamenti di vertice in gare di scialpinismo come il primo posto ai campionati mondiali a squadre nel 2008 e nel 2011 e, ancora, il gradino più alto del podio ai campionati europei del 2007 e 2009. Ha vinto inoltre grandi classiche di scialpinismo come la Pierra Menta, l’Adamello Ski Raid, il Trofeo Mezzalama e il Tour du Rutor. Sui propri canali social, Trento condivideva testi e immagini delle proprie imprese in montagna, tra sci ripido e alpinismo.



