(ANSA-AFP) - KIEV, 11 DIC - Kiev nega di aver discusso con Viktor Orban dell'ipotesi di una tregua a Natale. Lo ha reso noto la presidenza ucraina. "Come sempre, la parte ungherese non ha discusso con l'Ucraina e, come sempre, l'Ungheria non ha avvertito l'Ucraina dei suoi scambi con Mosca", ha puntualizzato Dmytro Lytvyne, consigliere della presidenza ucraina, in un messaggio ai media. (ANSA-AFP).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA