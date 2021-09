Energia: Bertschy, tema idrogeno ha bisogno preparazione

"Il tema dell'idrogeno ha bisogno di una preparazione e di una valutazione importante. Ci vuole una strategia che in passato non sempre siamo stati in grado di mettere in campo". Lo ha detto l'assessore regionale allo sviluppo economico, Luigi Bertschy, intervenendo a Saint-Vincent all'ultima tappa del tour sul territorio di Cva.

"E' un progetto - ha aggiunto - che ci può far formare nuove competenze, ci può far avviare progetti di ricerca e sviluppo che possono dare attrattività al nostro territorio e per costruire poi una nuova filiera di produzione".