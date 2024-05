Lunedì a La Salle il funerale di Denis Trento

Si terrà lunedì 6 maggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di La Salle il funerale di Denis Trento, campione di scialpinismo, guida alpina e atleta del Centro sportivo esercito morto ieri a 41 anni in un incidente sulla Testa del Paramont. Dopo si proseguirà verso il tempio crematorio di Aosta. La camera ardente viene allestita nella sala del Consiglio comunale di La Salle e il rosario sarà recitato domenica 5 maggio alle 20 nella chiesa parrocchiale del paese della Valdigne.

La procura di Aosta ha concesso in tarda mattinata il nulla osta alla sepoltura, dopo aver ricevuto una prima relazione sull'accaduto. A provocare il decesso - viene confermato - è stata la caduta.

Il corpo era stato trovato dai soccorritori sopra a una valanga, ramponi ai piedi, in fondo alla parete Nord. Da stabilire se sia o meno stato travolto dalla massa di neve. I ramponi che indossava al momento dell'incidente possono indicare che stesse affrontando un passaggio delicato, non per forza in salita. Gli accertamenti sono affidati al Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves.

Trento lascia la moglie e tre figli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA