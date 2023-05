(ANSA) - PERUGIA, 23 MAG - Nasce il comitato umbro per la sanità pubblica. Si è presentato in una conferenza stampa a Perugia.

Durante l'incontro, i rappresentanti del comitato hanno diffuso un documento. "Da una sanità umbra all'avanguardia e punta di diamante anche in Italia - sostengono -, a un sistema sanitario regionale colabrodo, con tempi d'attesa per visite e prestazioni lunghissimi e logisticamente improponibili, carenze ormai croniche di medici e infermieri e un ricorso inaccettabile a prestazioni private solo per chi se lo può permettere o con un atteggiamento di resa da parte dei cittadini, che porta a non sottoporsi più a indagini diagnostiche, a cure o a prevenzione.

All'origine del declino della Sanità pubblica, con tutte le conseguenze che ne derivano, c'è il progressivo definanziamento del Fondo sanitario nazionale e la falsa ideologia dell'insostenibilità del welfare state, alla quale si potrebbe controbattere facilmente che basterebbe recuperare risorse da un contrasto serio all'evasione fiscale. C'è dietro la precisa volontà di privatizzare pezzi del Servizio sanitario nazionale, di renderlo selettivo e duale (il privato si occupa con elevati profitti di prestazioni diagnostiche e terapeutiche semplici e poco costose, lasciando al pubblico la diagnosi e la cura di problematiche complesse e costose)". (ANSA).