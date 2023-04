Investimenti per oltre 200 milioni Terna in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 26 APR - Il nuovo piano di sviluppo della rete elettrica nazionale 2023-2032 è stato al centro dell'incontro che si è tenuto oggi a Perugia tra Terna e la Regione Umbria. Vi hanno preso parte Donatella Tesei, presidente della Giunta regionale, gli assessori Roberto Morroni, che è anche vicepresidente, Enrico Melasecche Germini e Michele Fioroni. Per Terna era presente Francesco Marzullo, responsabile pianificazione integrata della rete e governance piani, accompagnato da una delegazione di tecnici dell'azienda.

Terna - si legge in un comunicato congiunto - ha illustrato i punti salienti del Piano che in Umbria prevede investimenti per oltre 200 milioni di euro nei prossimi 10 anni. Gli interventi previsti sono finalizzati ad ammodernare le infrastrutture esistenti e a migliorare il livello di efficienza, resilienza e sostenibilità del sistema elettrico dell'area. L'incremento della magliatura di rete consentirà, inoltre - riferisce l'azienda -, di incrementare l'affidabilità dell'alimentazione e aumentare la capacità di scambio tra il Sud e il Nord del Paese.

Tra le novità principali del piano presentato da Terna, il nuovo collegamento "Central link" ricostruirà, sul medesimo tracciato, gli elettrodotti a 220 kV tra Umbria e Toscana, e collegherà le stazioni elettriche di Villavalle (Terni) e Santa Barbara (Arezzo). Lo sviluppo dell'opera, per cui è stimato un investimento complessivo di circa 300 milioni di euro - si legge ancora nella nota -, permetterà di trasferire in sicurezza l'energia dal Centro Italia verso le aree di carico della Toscana.

Al termine dell'incontro, Terna si è impegnata con la Regione Umbria a sottoscrivere un protocollo d'intesa con lo scopo di facilitare e agevolare i rapporti di collaborazione nell'attuazione delle linee di azione del Piano. (ANSA).