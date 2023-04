Busitalia Umbria, idee di viaggio per le festività pasquali

(ANSA) - PERUGIA, 05 APR - Busitalia, società del polo passeggeri del Gruppo Fs Italiane, rinforza per il periodo di Pasqua l'offerta di collegamenti con alcune delle località umbre come il lago Trasimeno, Orvieto, Perugia, Assisi e Spoleto.

Diverse le idee di viaggio proposte per garantire un servizio di trasporto sostenibile, efficiente e sicuro, in grado di rispondere alle esigenze turistiche e di coprire larga parte del territorio regionale.

Collegamenti con le due isole principali del lago Trasimeno, Isola Maggiore e Isola Polvese, raggiungibili grazie ai servizi di navigazione gestiti da Busitalia che hanno raggiunto circa 60 corse al giorno.

Le città d'arte di Orvieto e Spoleto con i rispettivi Link, effettuati in collaborazione con Trenitalia, che permettono di arrivare direttamente nel centro storico dei due borghi. Il Perugia Airlink che collega l'Aeroporto Internazionale dell'Umbria alle città di Perugia e Assisi.

Busitalia, inoltre, permette di raggiungere dall'Umbria il lago di Bolsena (Viterbo), con numerose corse giornaliere. Il sito di riferimento per tutte le informazione è www.fsbusitalia.it (ANSA).