Procura Corte conti cita vertici Regione Umbria per lascito

(ANSA) - PERUGIA, 28 FEB - La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio la presidente della Regione Donatella Tesei, l'assessore Luca Coletto e l'ex sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta contestando una presunta violazione del vincolo di destinazione dell'eredità di Olga e Clara Mariani che anziché essere utilizzata per migliorare l'ospedale tifernate sarebbe finita nelle casse dell'Usl 1. La notizia è stata anticipata dal TgR dell'Umbria e riportata oggi dai media locali.

I magistrati contabili hanno quantificato il danno in 3,8 milioni di euro.

Nel procedimento contabile sono coinvolti "a titolo colposo" - sempre in base a notizie di stampa - anche altri assessori regionali insieme a dirigenti.

Al momento nessuna reazione ufficiale da parte della Regione.

Secondo alcuni fonti si tratterebbe comunque di soldi non ancora spesi ma presenti nelle casse dell'Usl Umbria 1 che si occupa tra l'altro dell'ospedale di Città di Castello. (ANSA).