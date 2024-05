Comunali, per FdI 'volti novi e nuove promesse' a Perugia

Come una "combinazione di volti noti e nuove promesse" e un "mix equilibrato di esperienza e innovazione" si presenta la lista dei candidati di Fratelli d'Italia per le prossime elezioni comunali di Perugia e a sostegno della candidata sindaca Margherita Scoccia per il centrodestra.

Con l'avvicinarsi dell'appuntamento elettorale anche il partito da cui proviene la stessa candidata ha presentato ufficialmente la sua squadra con l'annuncio dei nomi dei 32 candidati avvenuto durante un evento alla Sala della Vaccara.

Oltre alla Scoccia alla presentazione hanno partecipato anche figure chiave del partito, inclusi tra gli altri il coordinatore regionale di FdI, nonché sottosegretario agli interni, Emanuele Prisco, il senatore Franco Zaffini, il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Marco Squarta, e il commissario comunale di FdI Perugia, Andrea Rossi.

La presentazione della lista - è stato sottolineato - non è solo un momento per ricordare le azioni intraprese, ma anche un'opportunità per delineare le strategie future e riaffermare gli obiettivi del partito per la città di Perugia, "con l'ambizione di guidare la città verso un governo stabile e innovativo che sappia rispondere efficacemente alle esigenze dei suoi cittadini".

Il segretario regionale del partito Prisco ha quindi espresso grande fiducia nella competitività e rappresentatività della lista: "Una lista molto competitiva, nello spirito anche di quello che abbiamo fatto in questi anni e molto intrisa di società civile e di spaccati di Perugia, che non include quindi solo esponenti politici".

L'obiettivo del partito in queste elezioni per Prisco "è quello di essere collante della coalizione, lo facevamo quando avevamo percentuali irrilevanti ma oggi i numeri ce lo impongono e con una responsabilità maggiore".

Il sostegno a Scoccia è naturalmente "pieno" ma la logica, ha sottolineato Prisco, "è sempre quella della squadra, logica che ha contraddistinto questi dieci anni di amministrazione perché pensiamo che una coalizione plurale capace di raccontare le migliori energie della città possa rimanere la funzione più importante che deve avere la politica".

Dello stesso parere anche il commissario comunale di FdI Perugia: "Noi con forza - ha detto Rossi - ci poniamo come riferimento a sostegno di Margherita ma allo stesso tempo, come abbiamo fatto anche quando avevamo percentuali minori, mettiamo davanti sicuramente il bene della coalizione di centrodestra cercando di fare un lavoro di squadra per ottenere il miglior risultato possibile".

Tutti gli interventi hanno poi rimarcato soddisfazione per una lista presentata come rappresentativa di tutto il territorio, dove ha un ruolo importante anche la società civile che trova connubio con i dirigenti di partito, e giovane con l'età media dei candidati di 44 anni.

Questi i 32 candidati: Massimo Agostinelli, Eleonora Bassini, Maria Vittoria Bazzoffia, Paolo Befani, Marco Bertolini, Alessio Bertoni, Michele Biancorosso, Daniela Cambiotti, Silvia Ceppi, Riccardo Ciancabilla, Jean Luc Cicchi, Barbara Cicognola, Luca Dattolo, Milad Falah Zadeh, Antonio Francone, Elena Fruganti, Matteo Giambartolomei, Marco Maranini, Elisa Marcaccioli, Riccardo Mencaglia, Michele Nannarone, Vincenzo Oristanio, Clara Pastorelli, Massimiliano Piselli, Francesca Vittoria Renda, Alessia Ricci, Ludovica Romoli, Laura Sciommeri, Luigi Spitoni, Barbara Venanti, Filippo Vitali, Nicola Volpi.



