Sindaco Spoleto, seguiamo caso dello studente italiano negli Usa

"Stiamo monitorando la situazione e nelle prossime ore cercherò di mettermi in contatto con i genitori per comprendere meglio i contorni di quanto accaduto al ragazzo": così all'ANSA il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, commenta la notizia del violento arresto a cui sarebbe stato sottoposto Matteo, lo studente spoletino da parte della polizia americana nella notte tra il 24 e il 25 febbraio scorso.

"Sappiamo che il ragazzo - aggiunge il sindaco - si trova in Florida già da oltre tre anni, mentre i genitori dovrebbero vivere ancora a Spoleto, ma con loro non ho contatti diretti".

Il venticinquenne è negli Stati Uniti per frequentare il master alla Florida International University (al Biscayne Bay Campus).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA