"Ho sognato ogni giorno questo momento". Lo ha detto Chico Forti, il 65enne trentino trasferito oggi dagli Usa in Italia, intervistato dal Tg1. Chico Forti ha ribadito di ritenersi innocente in relazione alla condanna che sta ancora scontando per omicidio. "Dovevo dichiararmi colpevole per avere l'estradizione, è l'unico motivo per cui l'ho fatto", ha detto nel corso dell'intervista.



