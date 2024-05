Cade in acqua facendo canyoning, 33enne morto nel Lecchese

E' morto l'uomo di 33 anni che oggi è stato trascinato in un mulinello nel torrente Esino, dove è caduto mentre faceva canyoning. Il 33enne, dopo la caduta, è stato recuperato e portato in gravissime condizioni all'ospedale di Lecco con l'elisoccorso. A nulla sono servite le manovre di rianimazione. L'incidente è successo prima di mezzogiorno.

Il canyoning è una disciplina che consiste nello scendere in gole (canyon appunto) che si trovano lungo torrenti solo con l'aiuto di corde.



