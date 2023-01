Oliviero, tradizione per guardare al futuro

(ANSA) - PERUGIA, 23 GEN - "Non sono risultati di un rettore ma di una grande comunità che a partire da una storica tradizione guarda al futuro per un Ateneo che può e deve essere punto di riferimento per il territorio e il Paese e con una importante dimensione internazionale": così il rettore, Maurizio Oliviero, durante il suo intervento alla cerimonia d'inaugurazione del 715/o anno accademico dell'Università degli Studi di Perugia. Alla presenza, tra gli altri, del ministro dell'Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, e della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

Nell'Aula Magna di Palazzo Murena, sede del Rettorato, Oliviero ha infatti espresso soddisfazione "per i risultati importanti ottenuti, numeri che ci incoraggiano a proseguire sulla strada intrapresa".

Il rettore ha parlato della cerimonia come di un "momento speciale e di festa" ma oltre a festeggiare, ha aggiunto, "proviamo a tracciare un bilancio che ci può aiutare a capire le strategie e il senso dell'università".

A supporto è stato così presentato anche un documento con i soli risultati raggiunti "senza interpretazione per rendere la lettura più imparziale possibile".

Oliviero, dopo aver rivolto "un sentimento di gratitudine" a studenti e studentesse, ha sottolineato che l'Ateneo ha raggiunto 30 mila giovani, con gli immatricolati che hanno superato le 10 mila unità, alzando anche il numero dei laureati in corso, con il 76% dei laureati che hanno trovato poi subito occupazione. "Numeri che ci gratificano - ha aggiunto - ma quello che ci piace è vedere giovani che possono guardare all'università come strumento di crescita". (ANSA).