Tesei, forte sinergia tra Regione e Università degli Studi

(ANSA) - PERUGIA, 23 GEN - "Tra Regione e Ateneo c'è una forte sinergia perché siamo assolutamente consapevoli dell'importanza dell'Università degli Studi di Perugia, considerata in tutte le sue dislocazioni territoriali, come hanno detto giustamente nei loro interventi il rettore Maurizio Oliviero e il ministro Anna Maria Bernini. Quindi andiamo avanti su questa strada perché ci sono tutte le condizioni per poterlo fare bene": lo ha detto la presidente della Regione Umbria all'ANSA in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico.

Parlando di "enorme sforzo" fatto negli ultimi anni.

"Con l'Università c'è stata subito collaborazione - ha affermato Tesei - per costruire il percorso migliore per gli studenti universitari e per far sì che l'ateneo potesse essere attrattivo. Quindi abbiamo messo in campo delle misure molto importanti sia dal punto di vista economico sia dell'impatto naturalmente che poi queste hanno generato. Penso alla 'no tax area', alle borse di studio e all'iniziativa, un servizio aggiuntivo molto importante, degli abbonamenti gratuiti che consentono a tutti gli universitari di poter andare in qualsiasi luogo della regione con i mezzi pubblici e quindi anche fuori dal luogo della sede universitaria. Iniziativa questa che spero possa essere implementata, con la speranza di arrivare ad una adesione totale di tutti gli studenti".

Anche sull'edilizia destinata agli studentati, secondo Tesei "si è fatto tantissimo e stiamo facendo ancora molto". "Gli ultimi acquisti che ha fatto la Regione sono anche destinati proprio a realizzare alloggi per gli studenti" ha concluso la presidente. (ANSA).