Salvini, il Nodo di Perugia è fondamentale

"Il Nodo di Perugia è fondamentale e conto che tutta la squadra di governo e tutti i ministri di governo abbiano lo stesso attaccamento a Perugia e all'Umbria": a dirlo è stato il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, sabato pomeriggio nel capoluogo di regione per presentare il suo libro "Controvento - L'Italia che non si arrende".

La nuova arteria stradale, per Salvini è necessaria perché "significa innovazione, inquinare meno, lavorare meglio". "Il Nodo di Perugia è uno degli snodi fondamentali delle politiche infrastrutturali dei prossimi anni, quindi conto che tutti abbiano la mia stessa sensibilità", ha concluso il ministro.





