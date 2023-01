Bernini, su diritto allo studio il Governo ha fatto tanto

(ANSA) - PERUGIA, 23 GEN - Sul diritto allo studio il governo "ha già fatto tanto, ma non è mai abbastanza": lo ha detto la ministra dell'Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, a margine della cerimonia d'inaugurazione del 715/o anno accademico dell'Università degli studi di Perugia. "In questa legge di bilancio così complicata e così povera abbiamo già messo dei fondi, 500 milioni sulle borse di studio e 300 milioni sull'housing universitario, ma questo non è abbastanza e quindi faremo ancora di più" ha poi aggiunto Bernini.

Sottolineando poi gli spunti che sono emersi dall'inaugurazione dell'anno accademico dell'Ateneo, la ministra ha parlato di "capacità di combinare diverse anime". "Questa devo dire è tipica italiana, tipica del nostro ministero e tipica delle università del nostro Paese che sono delle eccellenze in loro stesse" ha affermato. "La capacità di combinare arte, tecnologia e internazionalizzazione e di saper costruire delle offerte normative che siano in grado di traghettare gli studenti verso il mercato del lavoro garantendo anche loro un bagaglio culturale, che ancora una volta è tipico delle radici dell'Italia" ha concluso Bernini (ANSA).