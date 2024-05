Torna la Grifonissima, un ricco programma per la 43/a edizione

Pochi giorni al via della 43/a edizione della Grifonissima, in programma a Perugia domenica 12 maggio. Per la prima volta l'evento podistico curato dalla Fondazione Avanti Tutta, prevede un programma più ricco, con appuntamenti in tutto l'arco della giornata.

Al mattino, con partenza da corso Vannucci alle 9,30, ci sarà la tradizionale gara podistica per agonisti da 10,5 chilometri.

Sono 200 al momento gli iscritti, ma i promotori dell'evento stimano una partecipazione di 500-600 atleti.

Sempre dal cuore del centro storico, partirà anche la camminata non competitiva da 3,5 chilometri, aperta a tutti. Più di 1000 famiglie e 800 studenti delle scuole perugine animeranno la parte più popolare della manifestazione, che prevede anche la partecipazione dei cani, cui verrà donata una bandana dedicata.

Le novità dell'edizione 2024 sono tutte legate al pomeriggio.

Lo stadio Santa Giuliana, traguardo della corsa, ospiterà il primo Trofeo Grifonissima di atletica, riservato agli esordienti e curato da Atletica Perugia Team. In campo giovani tra i cinque e i dieci anni, 500 in tutto, per gare di velocità, ostacoli, salto in lungo, salto in alto e lancio del vortex. Sempre nell'impianto di atletica si svolgerà un contest per giovani dj, che potranno presentare le proprie sequenze di musica mixata.

L'iniziativa è curata in sinergia con l'associazione Storie.

Prevista una giuria di dj professionisti.

I dettagli dell'evento sono stati presentati nella sede di Avanti Tutta a Pian di Massiano dal presidente Federico Cenci, dallo storico organizzatore Gianluca Pisello e Clara Pastorelli, assessore comunale allo Sport. Con loro anche Alessandro Sorci (Atletica Perugia e Fidal provinciale) e il presidente del Coni Umbria, Domenico Ignozza.

La Grifonissima si conferma "un momento di identità collettiva", ha detto Federico Cenci nel suo intervento. Per Ignozza l'evento "più che una gara è una festa dello sport".

L'assessore Pastorelli ha evidenziato "l'organizzazione consolidata" che c'è dietro alla Grifonissima, che richiamerà nel complesso ben più di 3mila persone. L'appuntamento, nel ricordo di Leonardo Cenci, sarà occasione "promuovere i temi legati alla prevenzione dalle malattie oncologiche".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA