Schlein, a Perugia una coalizione per battere le destre

Per la segretaria Elly Schlein "il Pd a Perugia si è messo a disposizione per costruire una coalizione in grado di competere e vincere con le destre. Questo per noi è un grande esempio". Lo ha sottolineato partecipando a un'iniziativa a sostegno della candidata sindaca Vittoria Ferdinandi che guida uno schieramento con Partito democratico, Movimento 5 stelle e liste civiche.

"Un esempio che stiamo vedendo anche in altre città e regioni - ha ricordato Schlein - ma è d'ispirazione quando funziona così bene".

"Sono qui a Perugia - ha quindi ribadito la segretaria - per sostenere Vittoria Ferdinandi, una persona competente, appassionata che ha dimostrato in tutto il suo percorso la vicinanza ai bisogni delle persone. C'è bisogno di ascolto in questa città, di un rilancio, di riaccendere una speranza. Io sono convinta che Vittoria Ferdinandi sia la persona giusta per fare questo a Perugia e sono felicissima del grande entusiasmo che ha saputo raccogliere intorno a sé tenendo insieme questa coalizione plurale, progressista, impegnata per la giustizia sociale, per il lavoro di qualità, per l'innovazione e per ridare opportunità di buona impresa".



