Schlein, Repubblica fondata sul lavoro e non si può morirne

"È un dramma cui dobbiamo porre fine. Non è possibile nella Repubblica fondata sul lavoro continuare a morire di lavoro e di stage": lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, parlando con i giornalisti a Perugia nel corso di un incontro a sostegno della candidata sindaca Vittoria Ferdinandi. "Siamo vicini alle famiglie dei cinque operai che sono morti oggi a Casteldaccia - ha aggiunto - e ce n'è un altro che in condizioni molto gravi. E speriamo chiaramente che si salvi". "C’è un grande tema - ha detto ancora la segretaria del Pd - che le istituzioni e la politica non possono più far scendere nella scala delle priorità. È una priorità assoluta puntare sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, lo diciamo da qui pensando a Palermo, ma pensando anche a questa regione che è a rischio perché ha visto, purtroppo, molti incidenti sul lavoro". Per Schlein "bisogna investire molto di più in formazione, nella responsabilizzazione delle aziende, nell’assumere personale in grado di fare controlli in maniera più capillare e bisogna utilizzare le nuove tecnologie per rendere più sicuri i luoghi di lavoro". "La battaglia che stiamo facendo per la dignità del lavoro - ha proseguito -, contro lo sfruttamento e la precarietà, è anche consapevole che quando il lavoro è più precario, quando ci sono appalti e subappalti a cascata, la coda di questa filiera è quella più a rischio, anche dal punto di vista delle condizioni di sicurezza. La sicurezza sul lavoro deve essere in assoluto una priorità di questo Paese".

