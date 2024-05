Schlein, gli stage gratuiti vanno aboliti

"Dobbiamo abolire gli stage gratuiti, perché con questi non si paga l'affitto": a dirlo è stata la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, parlando di lavoro in un'iniziativa a Marsciano, in provincia di Perugia. "Siamo una Repubblica fondata sul lavoro, ma non sul lavoro precario, sul lavoro povero o sullo sfruttamento" ha aggiunto. "Stiamo raccogliendo firme - ha detto ancora Schlein - per un'iniziativa popolare sul salario minimo che è una misura di civiltà, perché sotto i nove euro non è lavoro, ma è sfruttamento".

La segretaria Pd ha poi evidenziato anche come "la sicurezza sul lavoro è una priorità assoluta". Invocando l'assunzione di ispettori "per controlli più capillari".



