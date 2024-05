Schlein, chiediamo più risorse per la sanità pubblica

"Chiediamo più risorse per la sanità pubblica, perché la stanno smantellando": è quanto ha detto Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, oggi in Umbria, nel corso di una visita a Marsciano. "I reparti si stanno svuotando e le liste di attesa si allungano troppo", ha sottolineato la segretaria del Pd, ricordando di essere la prima firmataria della legge presentata in Parlamento per aumentare le risorse da destinare alla sanità. "È una legge - ha spiegato - che chiede di destinare alla sanità pubblica almeno il 7,5% del pil nazionale, che poi sarebbe la media europea. Chiediamo un piano straordinario di assunzioni per la sanità pubblica, quello che dicono la presidente del Consiglio e il ministro Schillaci cozza con la realtà. Da quando sono al Governo la spesa sanitaria nazionale è diminuita".



