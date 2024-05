'La colla sulla pizza' o 'mangiare sassi' , l'IA di Google derisa sui social

Solo qualche giorno dopo aver reso disponibile per gli utenti negli Stati Uniti la nuova ricerca con l'IA, Google deve limitarla. Una mossa che è conseguenza di quanto diffuso online da alcuni utenti che, tramite social, hanno condiviso le schermate di risposte fuorvianti fornite nel riassunto di "AI Overview", una nuova sezione che genera un testo di sintesi prima dei classici link con i risultati di ricerca.

Come scrive il sito The Verge, ci sono esempi per cui l'intelligenza artificiale avrebbe suggerito ai navigatori di completare la loro pizza con della colla o mangiare sassi in caso di mancanza di vitamine. Questo ha costretto Google a disabilitare AI Overview per determinate ricerche. Il colosso sta testando la funzione da un anno, dopo averla lanciata in via sperimentale nel maggio del 2023 sotto il nome di "Search Generative Experience". Secondo i dati forniti dall'amministratore delegato Sundar Pichai, in dodici mesi, le persone hanno usato la funzionalità per oltre un miliardo di ricerche.

"Molti degli esempi che abbiamo visto erano domande insolite, alcune modificate e che l'IA non poteva riprodurre" ha riferito alla testata americana il portavoce di Google, Meghann Farnsworth. "Stiamo utilizzando questi esempi per sviluppare miglioramenti più ampi ai nostri sistemi, alcuni dei quali sono già stati implementati" le parole del manager.



