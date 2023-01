Intensa nevicata sul centro storico di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 23 GEN - Una intensa nevicata sta interessando il centro storico di Perugia dove i fiocchi hanno formato su tetti e strade uno strato di qualche centimetro. La precipitazione che sta interessando anche il resto dell'Umbria è favorita dalle temperature piuttosto basse.

Imbiancati i principali monumenti e siti storici della città come la Fontana Maggiore, come ormai non si vedeva da qualche tempo. (ANSA).