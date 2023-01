Disagi alla circolazione su strade Umbria per la neve

(ANSA) - PERUGIA, 23 GEN - La neve che sta cadendo abbondante in gran parte dell'Umbria sta creando disagi alla circolazione.

Per ovviare ai quali si sono subito attivate la Provincia di Perugia e quella di Terni.

Riguardo a Perugia, le zone dove è caduta più neve sono la Valnerina, la fascia appenninica, Spoleto, Foligno ed Assisi. A Castelluccio sono chiusi due tratti della provinciale 477 e la 395 di Passo del Cerro per una pianta caduta in mezzo alla strada, la Flaminia all'altezza delle Fonti del Clitunno per alberi finiti sulla carreggiata a causa del peso della neve sui rami. I valichi sono comunque tutti aperti.

Chiusa anche la Somma presidiata dalla polizia provinciale di Terni. L'attività del Corpo si sta quindi concentrando in particolare lungo la Flaminia fra Terni e Spoleto.

L'Anas ha reso intanto noto che la strada statale 318 "di Valfabbrica", sulla direttrice Perugia-Ancona, è chiusa da Pianello a Casacastalda in direzione delle Marche a causa di mezzi pesanti intraversati. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto.

Sulla Flaminia tra Spoleto e Terni il transito è consentito alle auto e ai veicoli leggeri con dotazioni invernali montate.

Stesso tipo di filtraggio avviene sulla statale 685 "delle Tre Valli Umbre" da Sant'Anatolia di Narco al confine verso Ascoli Piceno e sulla 73bis "di Bocca Trabaria" da San Giustino e il confine con le Marche verso Pesaro. Circolazione rallentata anche sulla 361 "Septempedana" da Nocera Umbra verso le Marche.

L'Anas parla di circolazione regolare con rallentamenti per mezzi in azione sul resto della rete umbra in gestione Anas.

Sulla E45 il transito è consentito su tutto il tratto umbro.

(ANSA).