Scuole chiuse per la neve in diversi centri umbri

(ANSA) - PERUGIA, 23 GEN - Scuole chiuse in diversi comuni dell'Umbria in seguito alla nevicata che ha interessato gran parte della regione.

Secondo quanto si è appreso finora le lezioni non si tengono a Norcia e Cascia ma anche a Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Spoleto, Scheggino, Sant'Anatolia, Vallo di Nera e Ferentillo.

Diversi istituti in vari centri stanno comunque agevolando l'uscita anticipata degli studenti.

A Perugia si stanno intanto chiudendo alcune delle strade più ripide o dove maggiore è l'accumulo di neve. (ANSA).