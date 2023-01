Norcia e Valnerina umbra sotto 40 centimetri neve

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 23 GEN - Norcia, Cascia, Preci e tutti gli altri borghi della Valnerina a valle dell'Appennino umbro sono sotto 40 centimetri di neve.

I Comuni di Norcia e Cascia stamani hanno chiuso tutte le scuole di ogni ordine e grado a causa della difficile situazione sulle strade.

Ma la neve, in Umbria, sta cadendo anche a quote molto basse, come ad esempio a Foligno e Spoleto che stamani si sono risvegliate tutte imbiancate. Così come Gubbio.

Fiocchi stanno scendendo anche a Terni.

A Perugia sta invece piovendo così come sul territorio occidentale della regione, quello che dà sul Trasimeno fino ad arrivare nell'orvietano.

Pioggia anche a Città di Castello, nel Tifernate la neve sta cadendo sui valichi di montagna.

L'intensa nevicata non sta comunque creando particolari disagi alla circolazione stradale, stando al centro operativo della polizia stradale, tutte le principali arterie della regione sono tutte percorribili. Là raccomandazione è però sempre quella di fare attenzione. (ANSA).