Salvini, Vannacci ha combattuto l'Isis e non teme i contestatori

"Vannacci ha combattuto l'Isis, è stato in Iraq e in Afghanistan non penso che abbia paura di qualche poco democratico manifestante a Napoli": così Matteo Salvini, a Foligno, ha commentato gli scontri che si sono registrati tra la polizia e un gruppo di giovani che protestavano per la presenza del generale in città. "Alle idee si risponde con altre idee diverse - ha aggiunto - e se qualche estremista fa casino perché non gli piacciono Vannacci o Salvini e ritiene che non hanno diritto di parola vuol dire che abbiamo fatto bene a candidare il generale Vannucci nel nome della libertà di pensiero, parola e scrittura". Salvini a Foligno ha presentato il suo libro "Controvento". L'iniziativa è servita anche per sostenere la ricandidatura a sindaco di Stefano Zuccarini, anche lui presente all'incontro. Il leader della Lega è quindi tornato a parlare degli scontri di Napoli. “Spero - ha detto - che non ci sia nessun poliziotto che abbia avuto problemi. Mai nella vita mi sognerei di andarmi a scontrare con le forze dell’ordine per impedire a qualcuno di parlare”.

