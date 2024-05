Per il suo staff c'è 'effetto Ferdinandi anche sui social'

Non solo incontri, confronti, appuntamenti e una campagna d'ascolto partecipata sul territorio, che è arriva a completare il viaggio in tutti i quartieri di Perugia, Vittoria Ferdinandi, candidata sindaca di Perugia per centrosinistra e civici, ha tracciato un primo bilancio anche social. "Solo" negli ultimi 28 giorni, la sua pagina ufficiale su Facebook - si sottolinea in una sua nota - ha raggiunto 119.518 (rpt 119.518) persone e ha generato un coinvolgimento "significativo" pari a 102.203 interazioni, accumulando un totale di 28.789 impression.

"Questo risultato è davvero importante e al di là di ogni aspettativa - viene sottolineato dallo staff di Ferdinandi - poiché dimostra una connessione autentica con il pubblico, arrivando a suscitare un interesse attivo nella community della candidata che continua a crescere e ad espandersi a ritmi paragonabili a quelli di un politico nazionale".

Durante lo stesso periodo, il profilo Instagram ha esposto il suo contenuto a una platea di 81.722 persone, generando - si legge ancora nella nota - un totale di 28.666 interazioni, facendo registrare un "incredibile" numero di 760.345 impression. "Questi dati - secondo lo staff della candidata - riflettono un risultato straordinario, indicando un'ampia portata e un coinvolgimento significativo della sua audience su Instagram. Ma i dati ancora più significativi si apprezzano nell'arco dei 90 giorni appena trascorsi dalla data di apertura della campagna. Con quasi 148.000 persone raggiunte, si è osservata una crescita esponenziale del +643% su Facebook.

Questo suggerisce un forte interesse da parte del pubblico nei contenuti proposti, considerando il breve periodo di tempo trascorso dalla creazione della pagina. Inoltre, la crescita del 241% dei follower indica una rapida acquisizione di fan.

Analogamente sul profilo Instagram sono state raggiunte 222.000 persone, con un aumento del 45% dei follower. Molto interessante il profilo degli utenti che risulta bilanciato tra le diverse generazioni e tra uomini e donne".

Su Ig risultano "molto attivi" i profili più giovani e donne. "Tale successo - conclude lo staff di comunicazione della candidata - sta a testimoniare la capacità di Vittoria Ferdinandi di creare contenuti coinvolgenti e rilevanti, della sua personalità e della sua empatia, che catturano l'attenzione e generano un impatto duraturo sulla piattaforma".



