Fatto esplodere bancomat e sottratti migliaia di euro

Sono riusciti a impossessarsi di alcune migliaia di euro i malviventi che alle prime luci dell'alba hanno fatto esplodere un bancomat a Perugia, nella frazione di Ponte San Giovanni. In corso le indagini dei carabinieri.

Dopo il boato sono intervenuti i militari della sezione radiomobile della compagnia e della stazione di Ponte San Giovanni insieme ai vigili del fuoco. E' stato quindi rilevato che ignoti, con dell'esplosivo - riferisce l'Arma -, abbiano danneggiato l'area dove è posizionato il dispositivo e i locali interni dell'istituto di credito mediante l'onda d'urto che ne è conseguita.

Da un accurato sopralluogo condotto con l'ausilio dei carabinieri della sezione investigative scientifiche e gli artificieri antisabotaggio è stato accertato che gli autori hanno asportato alcune migliaia di euro in banconote contenute nello sportello automatizzato, per poi dileguarsi.



