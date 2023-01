Provincia Terni attiva spazzaneve e spargisale

(ANSA) - TERNI, 23 GEN - Nevica su tutto il territorio della Provincia di Terni che ha subito mobilitato tutti i mezzi spazzaneve e spargisale per liberare le strade e rendere sicura la circolazione veicolare.

Al momento - si legge in una nota dell'Ente - le maggiori criticità si riscontrano nelle aree a quote più alte, in particolare nell'orvietano, in Valnerina, Valserra e nella zona di Stroncone.

Diversi comuni hanno chiuso le scuole. Fra questi Montecastrilli, Amelia, Avigliano Umbro, Montecchio, Montegabbione e Montefranco, dove il sindaco ha disposto lo smart working per i dipendenti del Comune che non hanno potuto raggiungere gli uffici. (ANSA).