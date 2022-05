Contagio rallenta, chiuso reparto Covid-2 all'ospedale Parini

Il secondo reparto dell'ospedale Parini dedicato ai pazienti contagiati dal Covid ha chiuso. Era stato allestito in Gastroenterologia e contava 16 posti letto.

"Ora stiamo procedendo alla disinfezione e 'bonifica' del reparto - spiega il direttore sanitario dell'Usl, Guido Giardini - che fra qualche giorno potrà tornare operativo.

Considerato l'andamento epidemiologico abbiamo deciso di fare questo passo strategico anche per reperire risorse infermieristiche, in vista delle ferie che dal primo giugno dovremo iniziare a dare". Per pazienti Covid rimangono i 18 posti letto allestiti in Neurologia e quelli in Malattie infettive. "Abbiamo potenziato gli interventi chirurgici programmati, fino a ora aperti a singhiozzo, anche se non riusciremo ancora a riattivare i dieci posti letto chiusi nel reparto di Chirurgia", conclude Giardini.