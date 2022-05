Covid, approvate linee guida per le visite in Rsa

La Giunta regionale ha approvato le linee guida per l'accesso nelle Rsa valdostane. Per accedere è necessario avere il Green pass rilasciato dopo la dose booster di vaccino anti Covid o il Green pass rilasciato a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione. In questi ultimi due casi sarà necessario presentare anche un test rapido negativo eseguito nelle 48 ore precedenti all'ingresso. È obbligatorio indossare la mascherina Ffp2.

Non sarà possibile accedere se si mostrano sintomi riconducibili al Covid. "Non è in ogni caso consentita la visita a ospiti posti in isolamento, salvo in caso di fine vita", spiegano dalla Regione. Le uscite degli ospiti "sono consentite a tutti nel rispetto delle misure di prevenzione raccomandate (utilizzo della mascherina chirurgica, igiene delle mani, igiene respiratoria, ecc.). Non sono previsti tamponi o misure restrittive al momento del rientro in struttura, salvo presenza di sintomatologia francamente evocativa di Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, dispnea, ecc.)".